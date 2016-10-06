Свердловские единороссы вошли в состав восьми комитетов Госдумы

6 октября 2016, 16:11

Депутаты-единороссы, избранные в Государственную Думу от Среднего Урала, вошли в состав восьми комитетов нижней палаты федерального парламента.

Как сообщает пресс-служба "ЕР" самое большое представительство свердловчан — в комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В нём будут работать Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских. Согласитесь, важно славящемуся своей промышленностью Среднему Уралу иметь столь большое представительство в составе именно того комитета, который будет решать вопросы господдержки для отечественных заводов.

В остальных комитетах уральцы-единороссы представлены по одному человеку:

  • Александр Петров — комитет по охране здоровья;
  • Зелимхан Муцоев — комитет по международым делам;
  • Лев Ковпак — комитет по бюджету и налогам;
  • Сергей Чепиков — комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи;
  • Максим Иванов — комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Напомним, Павел Крашенинников возглавил комитет по госстроительству и законодательству, а Сергей Бидонько стал заместителем председателя комитета по транспорту и строительству.

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