Свердловские единороссы вошли в состав восьми комитетов Госдумы

Депутаты-единороссы, избранные в Государственную Думу от Среднего Урала, вошли в состав восьми комитетов нижней палаты федерального парламента.

Как сообщает пресс-служба "ЕР" самое большое представительство свердловчан — в комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В нём будут работать Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских. Согласитесь, важно славящемуся своей промышленностью Среднему Уралу иметь столь большое представительство в составе именно того комитета, который будет решать вопросы господдержки для отечественных заводов.

В остальных комитетах уральцы-единороссы представлены по одному человеку:

Александр Петров — комитет по охране здоровья;

Зелимхан Муцоев — комитет по международым делам;

Лев Ковпак — комитет по бюджету и налогам;

Сергей Чепиков — комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи;

Максим Иванов — комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Напомним, Павел Крашенинников возглавил комитет по госстроительству и законодательству, а Сергей Бидонько стал заместителем председателя комитета по транспорту и строительству.