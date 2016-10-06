Сергей Шойгу: Армия будет развиваться с учётом сирийского опыта

Опыт, полученный в Сирии, будет использован при разработке нового вооружения и военной техники. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на конференции, которая прошла в четверг, 6 октября, в Национальном центре управления обороной (НЦУО). Конференция была посвящена вопросам совершенствования вооружения, военной и специальной техники с учётом военного опыта, полученного за год операции на Ближнем Востоке.

В мероприятии приняли участие руководители пред­приятий оборонно-промышленного комплекса, а также представители Минобороны, принимавшие участие в операции в Сирии.

- Важно, чтобы при раз­работке новых образцов, а также эксплуатации имеющейся техники учи­тывался сирийский опыт, – заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу пояснил, что за год военной операции, которую проводит Россия на территории Сирийской Арабской Республики множество современных отечественных образцов вооружения "прошли про­верку в сложных условиях пустынной местности и в целом показали свою на­дёжность и эффектив­ность".

Министр обороны отметил, что в настоящее время предприятиями ОПК создаётся перспективное вооружение, которое по­ступит в войска в ближайшем будущем.

Как сообщалось ранее, с момента начала военной операции в Сирии 30 сентября 2015 года в нанесении воздушных ударов по позициям и объектам боевиков террористических организаций использовались истребители Су-30, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ми-28. Для прикрытия авиабазы в Хмеймиме и базы ВМФ в Тартусе от ударов с воздуха были развёрнуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Тор" и "Бук". По боевикам наносили удары дальние бомбардировщики Ту-22 и стратегические Ту-95 и Ту-160, вылетавшие с аэродромов базирования на территории России. Несколько раз по террористам наносились удары крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Российские сапёры принимали участие в разминировании Пальмиры, а военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота обеспечивали безопасность российских объектов и участвовали в сопровождении гуманитарных грузов.