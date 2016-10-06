Оксана
Жилина

В Екатеринбурге запретили остановку автотранспорта на трёх улицах

6 октября 2016, 16:22

В уральской столице с 27 октября установят дорожный знак "Остановка запрещена" на улицах 8 Марта, Чапаева, Воеводина, предупреждает водителей пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Дорожные службы установят знак, запрещающий остановку и стоянку транспортных средств по улицам 8 Марта (от Авиационной до Циолковского), Чапаева (от Декабристов до Тверитина), Воеводина (от Малышева до дома №4 на Воеводина).

Появление знаков связано с многочисленными обращениями граждан в комитет по транспорту с просьбой улучшения пропускной способности и повышения безопасности движения.

Ранее "ОГ" писала о том, что дорожный знак "Остановка запрещена", совмещённый с информационной табличкой "Работает эвакуатор", установят 25 октября по улицам Чайковского, Малышева, Кирова. 

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