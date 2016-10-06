Строительство жилого комплекса на месте мукомольного завода в Екатеринбурге начнётся через месяц

Выход на строительную площадку жилого комплекса "Макаровский", который появится на месте бывшего мукомольного завода в Екатеринбурге начнётся через месяц, сообщили представители УГМК на форуме высотного строительства 100+.

С покупателями квартир уже заключены первые договоры долевого участия. Стоимость кв. м в домах бизнес- и премиум-класса составит от 90 до 100 тыс. рублей. По планам УГМК квартал должны построить в течение семи лет.

Напомним, "Макаровский квартал" рассчитан на 785 квартир. Строительство микрорайона будет разделено на три очереди. Предполагается, что жилые дома будут разной этажности, в том числе три высотки — две по 21 этажу и одна в 28 этажей.