Свердловские депутаты-оппозиционеры определились со своими комитетами в Госдуме

Депутаты-свердловчане от "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР определились с комитетами Государственной Думы, в составе которых будут работать.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, справедливоросс Александр Бурков вошёл в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, коммунист Николай Езерский — в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Два уральских представителя ЛДПР разделились по разным комитетам: Данил Шилков — комитет по финансовому рынку; Игорь Торощин — комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Напомним, свердловские депутаты-единороссы вошли в состав восьми комитетов Госдумы.