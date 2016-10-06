Екатеринбуржец отсудил у фирмы более 500 тысяч рублей за сломавшийся снегоболотоход

Житель Екатеринбурга отсудил у фирмы-продавца более 500 тыс. рублей за неисправный снегоболотоход. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мужчина в мае 2015 года купил в магазине ООО "Азимут" снегоболотоход за 447 200 рублей. Спустя месяц во время эксплуатации на вездеходе порвался приводной ремень. Екатеринбуржец починил машину, но осенью поломка произошла снова. После этого использование снегоболотохода стало невозможно.

Поскольку гарантийный срок в 36 месяцев не истёк, мужчина вернул вышедшую из строя машину продавцу и потребовал вернуть деньги. Однако представители фирмы отказались, пояснив, что гарантия не распространяется на поломки, вызванные неправильной эксплуатацией техники. Также продавец не стал проводить гарантийный ремонт и экспертизу, чтобы выяснить причину неисправности машины.

Получив отказ, свердловчанин обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с требованием расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ООО "Азимут" деньги за снегоболотоход и неустойку.

—Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца частично. С фирмы-ответчика взыскано 575 367 рублей, из них 447 200 рублей — стоимость бездорожника, 49 996 рублей — неустойка, 60 000 рублей — штраф за отказ в досудебном порядке удовлетворить требование потребителя, 10 000 рублей —расходы на оплату услуг представителя, а также госпошлина 8 171 рубль, — рассказали в пресс-службе.

При этом суд отказал истцу в требовании взыскать с фирмы 37 800 рублей — убытки, связанные с расходами по кредиту, взятому на приобретение снегоболотохода.