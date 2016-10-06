В УрФУ создаётся музей имени выдающегося уральского учёного Когана

6 октября 2016, 17:28

В Уральском федеральном университете создаётся аудитория-музей имени российского философа, социолога и культуролога Льва Когана. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе вуза.

—Сейчас идёт сбор экспонатов. В музее - аудитории будут располагаться вещи учёного и заниматься студенты, — рассказали в пресс-службе.

Музей откроется утром 21 октября в здании на проспекте Ленина, 51, на третьем этаже в 314 аудитории. В это время в Екатеринбурге будет проходить V Всероссийский социологический конгресс "Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость".

Среди дарителей — бывший преподаватель преподаватель УрФУ кандидат политических наук Дмитрий Москвин.

— Я пришел в 2004 году на кафедру, размещавшуюся в кабинете Когана. Там было много его вещей. Я передам в музей все рукописи, фотографии и книги. И буду следить, чтобы музей жил, а не превращался в пыльное хранилище позабытых вещей, — написал Москвин на своей странице в социальных сетях.

Справка "ОГ"

Лев Наумович Коган родился 20 марта 1923 года в Екатеринбурге. Он окончил историко-филологический факультет Уральского государственного университета и остался работать в вузе. В 1949 году Коган защитил кандидатскую диссертацию, а в 1963- м — докторскую. С 1966 по 1977 год учёный совмещал преподавание на философском факультете с работой в Уральском филиале Академии наук.

В 1983 году он был удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР. До конца жизни Лев Коган преподавал социологию культуры, философию и эстетику. Учёный умер 15 июля 1997 года.

При активном участии Льва Когана в Уральском госуниверситете были открыты факультеты философии, искусствоведения и культурологии, политологии и социологии. Он регулярно писал рецензии на театральные спектакли и был членом Союза театральных деятелей СССР. Также Коган является автором более 450 научных работ, в том числе трёх учебных пособий и 16 монографий.

Фото: Дмитрий Москвин

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