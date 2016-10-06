Екатеринбург посетил Посол Республики Корея в России

Сегодня в столице Урала состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро Бёка.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в ходе состоявшегося разговора шла речь о Российско-корейском бизнес-форуме, который откроется в столице Урала 7 октября.

С точки зрения Евгения Куйвашева, нынешний визит южнокорейской делегации на Средний Урал позволит вывести на новый уровень сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Корея.

В частности, обсуждалась подготовка к Иннопрому-2018.