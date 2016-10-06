"Екатеринбург-Сити" застроят по мотивам сказов Бажова

На форуме высотного строительства "100+ Forum Russia" подвели итоги международного конкурса на лучшую архитектурно-художественную концепцию многофункционального городского центра "Екатеринбург-Сити".

На конкурс поступило более 150 заявок, из которых конкурсная комиссия выбрала 43 самых интересных проекта (в том числе — 7 предложений зарубежных авторов). Как отметил экс-мэр Екатеринбурга, член жюри конкурса Аркадий Чернецкий, с учётом того, что полноценных проектов, готовых к реализации, им не поступило — жюри выбирали самые интересные идеи для дальнейшей разработки.

По итогам голосования лучшим был признан проект ульяновских архитекторов "Медная гора", созданный по мотивам сказов Бажова. Самое высокое здание комплекса достигнет 250 метров, это выше, чем башня "Исеть".

Победитель получит приз в размере 500 тысяч рублей.