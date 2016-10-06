Екатеринбургский скалолаз на турнире "24 де мур" обошёл обладателя Кубка мира

Студент УрФУ Дмитрий Факирьянов успешно выступил на соревнованиях по скалолазанию "24 де мур". Екатеринбуржец в дисциплине "трудность" оставил не у дел победителя Кубка мира из Словении Домена Скофика.

Стоит отметить, что Дмитрий был единственным представителем России на соревнованиях во Франции.

- Закончился скалолазный фестиваль "24 де мур" во Французском Олороне. Я выиграл! Сперва судьи поставили второй результат, но я попросил посмотреть видео, после чего судья вынес решение, что я выиграл Домена Скофика, - отметил спортсмен после своей победы.

Примечательно, что свердловский спортсмен своей победой продолжил серию успешных выступлений. В конце августа Дмитрию удалось завоевать бронзовую медаль на тринадцатом этапе Кубка мира по скалолазанию, проходившем в Италии, в дисциплине "трудность". В последний раз такого успеха российским спортсменам удавалось достичь аж в 2004 году.