Екатеринбургский скалолаз на турнире "24 де мур" обошёл обладателя Кубка мира
6 октября 2016, 17:47
Студент УрФУ Дмитрий Факирьянов успешно выступил на соревнованиях по скалолазанию "24 де мур". Екатеринбуржец в дисциплине "трудность" оставил не у дел победителя Кубка мира из Словении Домена Скофика.
Стоит отметить, что Дмитрий был единственным представителем России на соревнованиях во Франции.
- Закончился скалолазный фестиваль "24 де мур" во Французском Олороне. Я выиграл! Сперва судьи поставили второй результат, но я попросил посмотреть видео, после чего судья вынес решение, что я выиграл Домена Скофика, - отметил спортсмен после своей победы.
Примечательно, что свердловский спортсмен своей победой продолжил серию успешных выступлений. В конце августа Дмитрию удалось завоевать бронзовую медаль на тринадцатом этапе Кубка мира по скалолазанию, проходившем в Италии, в дисциплине "трудность". В последний раз такого успеха российским спортсменам удавалось достичь аж в 2004 году.