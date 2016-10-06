Обзор криминальной хроники четверга, 6 октября

Жительница Карпинска, насмерть застудившая дочь, приговорена к 2 годам ограничения свободы. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, приговор был вынесен на основании части 1 статьи 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности". Как установлено, в марте этого года 20-летняя жительница Карпинска оставила спящую двухлетнюю дочь в детской кроватке, а сама отлучилась на несколько часов. За это время температура воздуха в доме, отапливаемом при помощи печи, опустилась до +10 °С, в результате чего ребёнок погиб от переохлаждения.

В Лесном мошенники обманули пенсионерку на 80 тысяч рублей. Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, преступники действовали по уже обкатанной схеме: 76-летней местной жительнице неизвестный позвонил на домашний телефон, и представившись сотрудником полиции рассказал о том, что её сын совершил ДТП, в котором пострадал пешеход. Женщине объяснили, что для освобождения сына от ответственности необходимо заплатить 80 тыс. рублей. Деньги нужно было передать подъехавшему к дому пенсионерки человеку. Как позже оказалось, сын находился на работе и никаких происшествий с ним не было. Полицейские задержали курьера, забиравшего деньги - тот пояснил, что был нанят "для получения оплаты за заказанное через интернет дорогостоящее лекарство". Деньги за вычетом стоимости своих услуг курьер перевёл на указанный ему счёт. Уголовное дело расследуется по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

В детском саду №587 Екатеринбурга зафиксированы случаи кишечной инфекции. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в период с 30 сентября по 5 октября за медицинской помощью обратились 6 воспитанников детского сада. Один ребенок был госпитализирован с диагнозом "ротавирусный энтерит", ещё пятеро находятся на лечении дома с диагнозом "острая кишечная инфекция неясной этимологии". Детский сад закрыт для проведения дезинфекции, прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит проверку.

В Нижней Туре задержаны кладбищенские воры. По информации ГУ МВД по Свердловской области, трое безработных в возрасте от 20 до 36 лет занималась кражами начиная с июля этого года. Задержанные мужчины сознались, что совершали кражи могильных оградок с кладбищ, расположенных в посёлках Валериановск, Троицкий, Косья, Иса и Артельный. Все хищения были совершены в утреннее время. Злоумышленники нанимали грузовую "Газель" и свозили похищенное в пункт сбора металлолома. Таким образом было совершено восемь грузовых рейсов, каждый из которых принёс злоумышленникам 6 тыс. рублей. Полицейские пока приняли порядка 30 заявлений от пострадавших граждан, поиски пострадавших продолжаются.

Житель Кургана предстанет перед судом за нападения на екатеринбургских торговцев. Как сообщает прокуратура Свердловской области, 23-летний уроженец Кургана Иван Рубанов приехал в Екатеринбург в поисках работы летом этого года. Отсутствие необходимого для достойных заработков образования или профессиональных навыков стали причиной того, что молодой человек начал промышлять разбоем. В период с июля по август он совершил серию нападений на продавцов продуктовых магазинов в разных районах города. Добычей налётчика стали десятки тысяч рублей и золотые украшения. В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ ("разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Рубанову грозит до 10 лет лишения свободы.