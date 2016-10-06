В Свердловской области вышел фильм о легендарной "Уралочке"

К полувековому юбилею волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" вышел в свет документальный фильм, посвящённый этой легендарной команде, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фильм "Уралочка" — кузница чемпионов" был снят при поддержке министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. В картине были использованы уникальные архивные кадры и материалы Госфильмофонда России, в том числе и с награждения московской Олимпиады 1980 года. Фильм повествует о становлении легендарной женской волейбольной команды, а игроки рассказывают, какие им пришлось преодолеть трудности и преграды.

Как отметила режиссёр фильма Мария Аникаева, пришлось оставить из 30 часов отснятого материала всего 45 минут.

—Люди необычные, они до такой степени искренние и яркие, что каждое слово важно и интересно, и жертвовать их воспоминаниями было самым непростым для меня. Надеюсь, что мы сохранили самое главное, чтобы история получилась цельной, проникновенной и живой. В фильме вы увидите их эмоции и переживания, а не просто сухую статистику, —сказала Мария Аникаева.

Премьеру фильма "Уралочка" — кузница чемпионов" покажут телеканалы WBC (World Business Channel) — 8 и 9 октября в 10:45 и 14:45, 22:45, а также свердловское областное телевидение (ОТВ)— 22 октября в 10:20.

Добавим, ВК "Уралочка" является 11-кратным чемпионом СССР, 14-кратным победителем российских первенств, многократным триумфатором и призёром Европейских Кубков. Тренер команды Николай Карполь принят в волейбольный зал славы.