Оксана
Жилина

Год из жизни президента Владимира Путина

7 октября 2016, 12:17

Сегодня Владимир Путин празднует свой 64-й день рождения. "ОГ" представляет яркие кадры, которые запомнились россиянам за предыдущий год жизни президента. 

В сентябре произошёл взрывной рост интереса к российскому мороженому в Китае после того, как президент России Владимир Путин, прибывший в город Ханчжоу для участия в саммите Группы двадцати, привёз своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого.

Фото: социальные сети

Осенью этого года в продажу поступит учебник по дзюдо "Искусство дзюдо - от игры к мастерству", соавтором которого выступил Владимир Путин. Напомним, Президент России с 11 лет занимается самбо и дзюдо, является мастером спорта по самбо, имеет чёрный пояс по каратэ.

Фото: ТАСС

Фото: kremlin.ru, в январе Владимир Путин принял участие в тренировке сборной России по дзюдо 

В октябре Владимир Путин в степи государственного природного заповедника "Оренбургский" выпустил на свободу табун лошадей Пржевальского из специального акклиматизационного загона. Один жеребец и пять кобыл были привезены из Франции в 2015 году, оренбургские учёные пытаются восстановить вымершую популяцию лошадей Пржевальского.

Фото: Российская газета

В сентябре Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев учились ловить рыбу с помощью невода, который натянут между двумя соймами. Таким способом рыбу на озере Ильмень ловили ещё во времена Александра Невского. Затем Путин и Медведев отведали ухи с рыбаками.

Фото: социальные сети

В конце мая 2016 года, прилетев с визитом в Грецию, Владимир Путин присоединился к праздничной церемонии, посвящённой тысячелетию присутствия русского монашества на Афоне. Президент России посетил Монастырь святого Пантелеимона на Афоне и открытие выставки иконы Андрея Рублёва "Вознесение Господне". 

Фото: kremlin.ru

В июне Владимир Путин передал икону Святителя Пантелеймона, которую привез из Афонского монастыря, больничному храму во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, посетив детей в Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Фото: kremlin.ru

В мае Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Команда "Звезды НХЛ", в составе которой на лёд вышел Путин, выиграла со счетом 9:5. Президент, традиционно выступающий под номером 11, забил одну шайбу в ворота противника. Напомним, свой прошлый день рождения Владимир Путин встретил на ледовой арене "Шайба" в Сочи. 7 октября 2015 года он  забил семь шайб в гала-матче, приуроченном к открытию нового, пятого, сезона Ночной хоккейной лиги.

Фото: kremlin.ru

В конце октября прошлого года Президент России провёл тест-драйв новой модели АвтоВАЗа - Lada Vesta в Сочи. Он проехал на машине за рулём и поздравил российских автолюбителей с новым автомобилем, добавив, что новая модель соответствует всем мировым стандартам. Серийное производство Lada Vesta началось на заводе "Ижавто" в сентябре 2015, а в ноябре автомобили уже появились в продаже. 

Фото: ТАСС

В ноябре 2015 года Президент  России посетил Нижний Тагил. С мэром города они осмотрели построенный спортивный комплекс "Президентский", прогулялись по заснеженной набережной, посетили драматический театр имени Д. Н. Мамина Сибиряка после реконструкции, пообщались с жителями города.

Фото: kremlin.ru

В ноябре прошлого года Владимир Путин приезжал в Екатеринбург на открытие Ельцин-Центра, он назвал его "отражением целой эпохи" и напомнил слова Бориса Николаевича Ельцина о том, что наша страна должна быть сильной, процветающей, счастливой: "Берегите Россию". 

Фото: РИА Новости

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