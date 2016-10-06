Спектакль "Близкие люди" в Екатеринбурге

6 октября 2016, 19:39

Во Дворце молодёжи 28 октября в 19.00 впервые состоится показ спектакля "Близкие люди" (16+). 

  • Режиссер: Алексей Кирющенко
  • В ролях: Людмила АРТЕМЬЕВА, Николай ДОБРЫНИН

 

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы удивительных и пронзительных историй  мы могли услышать!

В спектакле, поставленном известным актером и режиссером Алексеем Кирющенко, рассказываются две истории из жизни одного номера в отеле в Петербурге.

Истории о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, поисках счастья и расставании с мечтами...

Происходящее в  гостиничном номере смешно, местами комично, эксцентрично, немного печально и бесконечно жизненно. И все благодаря двум любимым многими и очень харизматичным актеров. Людмила АРТЕМЬЕВА и Николай ДОБРЫНИН - на редкость слаженный актерский дуэт, каждая шутка из уст которого легко разлетается на цитаты.

Подробности по телефону: (343)253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru

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