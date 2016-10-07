"Лига глотателей текста" открывается в Екатеринбурге

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского (ул. Белинского, 15) сегодня состоится II городской чемпионат по скоростному чтению вслух. "Лига глотателей текста" стартует в Арт-гостиной в 17:00, сообщает пресс-служба Белинки.

Городской чемпионат приурочен ко Дню чтения 7 октября. Каждый участник вытянет отрывок текста, в этом году будут предложены фрагменты из произведений русского и абхазского писателя Фазиля Искандера (1929–2016), в том числе из его знаменитой сатирической притчи-сказки "Кролики и удавы". Затем даётся одна минута, чтобы пробежать текст глазами, и включатся секундомер. Победителем станет тот, кто максимально быстро, выразительно и артистично прочитает свой фрагмент.

Добавим, участие могут принять все желающие в трёх возрастных группах: от 7 до 15 лет, от 15 до 25 лет, от 25 и старше.