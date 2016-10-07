В Нью-Йорке вывесили баннер с портретом российского президента

Неизвестные жители Нью-Йорка своеобразно отметили день рождения Президента России, вывесив накануне на Бруклинском мосту многометровый баннер с портретом Владимира Путина на фоне российского и сирийского государственных флагов и надписью "Peacemaker" ("миротворец" - ред.).

Баннер размером 6 х 9 метров появился на северной стороне моста в 14:30 по нью-йоркскому времени (в Москве уже было 21:30 вечера), очевидцы указывают, что его устанавливали два человека. Спустя некоторое время плакат был демонтирован. Как передаёт CBS, пока в связи с акцией никто не задержан, изучаются записи камер наружного наблюдения и видеозаписи.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает 64-й день рождения. Ранее "ОГ" провела опрос среди известных уральцев и выяснила, чего бы они хотели пожелать главе государства.