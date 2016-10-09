Губернатор поздравил свердловских аграриев с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских аграриев с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отмечаемым 9 октября.

Напомним, Свердловская область входит в двадцатку лучших регионов России по производству сельхозпродукции, а в Уральском федеральном округе наш регион по этому показателю занимает второе место. Областная власть многое делает для развития агропромышленного комплекса: в нынешнем году на Среднем Урале возводится 18 животноводческих ферм.