В России сегодня заканчивается голосование по выбору символов для новых купюр

7 октября 2016, 10:14

В России сегодня, 7 октября, завершается голосование по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает РИА Новости.

Онлайн-голосование на сайте www.Твоя-Россия.рф  закончится в 14:00 по местному времени. Сейчас лидируют Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет) и Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский). К вечеру пятницы останутся только два победителя.

В 21:00 по местному времени начнётся финальное голосование в эфире телеканала "Россия 1". Граждане смогут отдать свой голос граждане, отправив SMS-сообщение.

Как писала "ОГ", в конкурсе по выбору символов на новые купюры принимали участие екатеринбургские Дом Севастьянова и гостиница Исеть. По итогам второго этапа конкурса символы Екатеринбурга не попали в число финалистов. Банк России планирует выпустить новые банкноты в 2017 году.

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