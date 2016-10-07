В России сегодня заканчивается голосование по выбору символов для новых купюр

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16 часов назад
В Свердловской области стартовал Российско-корейский бизнес-форум
С 6 по 8 октября в Свердловской области проходит Российско-корейский бизнес-форум, организованный при поддержке правительства региона. Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ господином Паком Ро Бёком.
16 часов назад
Реформы спасли агрофирму «Уральская», но десятки селян остались без работы
Агрофирма «Уральская», базирующаяся на сельской территории Новоуральского округа, после затяжного кризиса обретает экономическую устойчивость. Для этого на предприятии избавились от убыточных активов, взяв курс на молочное животноводство.
16 часов назад
Свердловские застройщики не смогут заниматься долевым строительством
Изменения в федеральный закон о долевом строительстве спровоцируют уход с рынка региональных строительных компаний. По мнению экспертов, многие участники рынка не смогут выполнить требования нормативной базы и будут вынуждены прекратить работу.
5 октября 2016
«Что? Где? Когда?» нашего времени: Екатеринбург захватили барные викторины
В России набирает популярность интеллектуальная игра «Мозгобойня»
4 октября 2016
Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум открылся вчера в Астане.
3 октября 2016
Белоярский остался на углях
Посёлок Белоярский начал отопительный сезон на старой угольной котельной. О том, что посёлок нынче будет отапливать новая газовая котельная, строительство которой должно было завершиться 15 сентября, в конце августа экс-председателю правительства Денису Паслеру пообещал глава муниципалитета Павел Юдин. Но сроки запуска нового теплообъекта мэр назвать затруднился.
3 октября 2016
В октябре 1941 года США распространили на СССР систему ленд-лиза
О помощи, которую союзники по антигитлеровской коалиции оказывали нашей стране в годы Великой Отечественной войны, я ещё в детстве слышал и от отца, и от деда, и от мамы.
30 сентября 2016
В Сочи встретились деньги и власть
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил делегацию региона для участия в работе 15-го Международного инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.
30 сентября 2016 Реклама
Переход на прямые расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов: вопросы и мнения
По данным Министерства строительства и ЖКХ России, задолженность населения за коммунальные услуги превысила уже 1 трлн рублей, и каждый год вопрос об эффективности сбора платежей за коммунальные услуги становится темой жарких споров.
28 сентября 2016 Реклама
Мобильные телефоны и смартфоны стали локомотивами рынка бытовой техники и электроники
Тенденция на рынке бытовой техники и электроники такова, что обороты увеличиваются лишь за счет роста цен.