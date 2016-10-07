Евро и доллар продолжают падение

Хорошие новости для российского рубля: курс евро по информации Центробанка РФ уменьшился сразу на 23 копейки — до 69,85 рубля, а доллара США почти на семь копеек — до 62,39 рубля. Одновременно цена нефти марки Brent превысила психологический рубеж в пятьдесят долларов за баррель.

— Я бы не спешил оценивать сложившуюся ситуацию как однозначно положительную. Теоретически это ухудшает условия для предприятий-экспортёров и облегчает работу компаний-импортёров, — прокомментировал для "ОГ" заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. — Но по большому счёту это никак не влияет на повседневную жизнь россиян и нашу экономику. Давно уже нет смысла бегать из одного обменника в другой, пытаясь заработать на колебаниях курса. Сейчас выгодно заниматься покупкой или продажей валюты только тем, кто делает это профессионально. Как известно, частные лица у нас допущены к операциям в валютной секции Московской биржи. Но чтобы получить экономический эффект, туда нужно идти не с сотней долларов и даже не с тысячей. На торгах обычно речь идёт о куда более крупных суммах.

Кстати, по данным пресс-службы Московской биржи, средний дневной объём валютных торгов в минувшем сентябре составил 1 253 млрд рублей. Год назад этот же показатель достигал почти 1 570 млрд рублей.