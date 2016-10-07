Обзор криминальной хроники пятницы, 7 октября

7 октября 2016, 17:18

Организатор беспорядков на овощебазе № 4 в Екатеринбурге приговорён к году лишения свободы. Решение о признании Сергея Лазарева виновным было принято в пятницу, 7 октября, Свердловским областным судом. Суд учёл незначительносьть ущерба, причинённого в результате действий подсудимого. Напомним, массовые беспорядки произошли в мае 2014 года. Тогда подсудимый распределил роли участников беспорядков, координировал их действия, а также выдал участникам документы, якобы подтверждающие законность их нахождения на базе. Лазарев, находившийся до приговора под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. Приговор вступит в законную силу в течение 10 суток.

Главный бухгалтер аптеки в Талице украла миллион рублей, чтобы погасить кредит. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, женщина в период с июля 2015 по апрель 2016 года присвоила вверененные ей денежные средства. Общая сумма ущерба составила свыше 924 тыс. рублей, из них 236 тыс. были взяты из кассы наличными, а ещё 688 тыс. были переведены бухгалтером в банк-заёмщик прямо со счёта муниципальной аптеки. В итоге суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. При этом ей вменено в обязанность в течение 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу возместить причинённый ущерб муниципальному предприятию.

В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит за отсутствующую в подъезде лампочку. Дзержинский суд Нижнего Тагила постановил взыскать с "Городской управляющей компании" 5 тыс. рублей: именно во столько был оценен моральный вред, нанесённый несовершеннолетнему, упавшему в тёмном подъезде и получившему травму носа 8 мая этого года. Суд пришёл к выводу, что причиной падения явилось отсутствие искусственного освещения в подъезде.

Здание торгового центра "Мондиаль" в Екатеринбурге закрыто приставами. Как сообщили в Управлении ФССП по Свердловской области, судебные приставы проверили исполнение решения суда от 9 июля этого года и выяснили, что центр торговли меховой одеждой незаконно возобновил свою работу: пломбы и печати с дверей были сорваны, заведение осуществляло свою деятельность, внутри находились клиенты. Приставы попросили клиентов и персонал покинуть магазин, чтобы вновь опечатать двери. В отношении владельца мехового салона составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ст.17.15 КоАП и назначено наказание в виде штрафа. Ранее здание было признано объектом незавершённого строительства, однако несмотря на это там несколько лет работали предприятие общественного питания, детский развлекательный центр и один из региональных телеканалов.

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