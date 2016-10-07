Мокрый снег и гололедица ожидаютcя в Свердловской области в выходные

В предстоящие выходные погода на Среднем Урале снова ухудшится погода. Как сообщает Уральский гидрометеоцентр, ночные температуры будут понижаться до минусовых значений, а регион ожидают осадки в виде мокрого снега и гололедица на дорогах.

Температура воздуха в различных районах Свердловской области по ночам составит +2 ... -3 °С, в Екатеринбурге будет едва заметно теплее - от 0 до +2 °С. Днём в регионе столбики термометров поднимутся в субботу до +4 ... +9 °С, в воскресенье будет чуть прохладнее - от +3 до +8 °С. В столице Среднего Урала оба выходных будут примерно одинаковыми: здесь воздух прогреется до +4 ... +6 °С.

В выходные ожидается облачная погода с прояснениями, местами выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.