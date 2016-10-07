Бездомным животным Екатеринбурга помогут макулатурой

7 октября 2016, 11:56

Екатеринбургские зоозащитники начали акцию по сбору макулатуры, чтобы помочь бездомным животным. Об этом сообщает "Центр реабилитации животных".

Организаторы планируют сдать бумагу, а на вырученные деньги купить корма, медикаменты и иные нужные предметы для питомцев. Все желающие могут привезти макулатуру в "Центр реабилитации животных" или организовать свор в своём доме или районе.

— Давайте пустим её на благие дела, а не выбросим помощь в мусорный бак, — призвали граждан общественники.

Привезти помощь можно по адресу: Екатеринбург, улица Белинского, 112 а. Макулатура принимается с 10 утра до 20:00.

Фото: vk.com/crg.urgau

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