Депутаты-оппозиционеры вошли в состав комиссии по переработке Устава Свердловской области
7 октября 2016, 11:50
Губернатор Евгений Куйвашев своим указом ввёл в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области депутатов регионального парламента Александра Ивачёва (КПРФ), Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), Михаила Зубарева (ЛДПР), Михаила Ершова и Валентина Лаппо ("ЕР").
Напомним, в состав этой комиссии входят семнадцать человек. Как сообщает департамент информполитики главы региона, изменения в персональный состав комиссии внесены в связи с началом работы нового созыва Законодательного собрания Свердловской области. Основная цель перемен — добиться, чтобы в этой комиссии были представлены все фракции регионального парламента.
Устав Свердловской области является главным документом, регулирующим жизнь региона. Поэтому внесение в него любых поправок всегда влияет на жизнь уральцев. Возглавляет комиссию по внесению изменений в Устав губернатор Евгений Куйвашев.