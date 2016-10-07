Депутаты-оппозиционеры вошли в состав комиссии по переработке Устава Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев своим указом ввёл в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области депутатов регионального парламента Александра Ивачёва (КПРФ), Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), Михаила Зубарева (ЛДПР), Михаила Ершова и Валентина Лаппо ("ЕР").

Напомним, в состав этой комиссии входят семнадцать человек. Как сообщает департамент информполитики главы региона, изменения в персональный состав комиссии внесены в связи с началом работы нового созыва Законодательного собрания Свердловской области. Основная цель перемен — добиться, чтобы в этой комиссии были представлены все фракции регионального парламента.