Уральский киновед Наталья Кириллова презентует новую книгу
7 октября 2016, 12:27
В Екатеринбурге в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдёт презентация книги "Уральское кино: время, судьбы, фильмы" известного киноведа и публициста Натальи Кирилловой 10 октября в 13:00, сообщает пресс-служба УрФУ.
Новая книга Натальи Кирилловой рассказывает об основных периодах развития кино на Урале, о становлении уральской киношколы, о мастерах экранного искусства (документального, игрового, научно-популярного, анимационного) и фильмах, вошедших в золотой фонд отечественной экранной культуры. Интерес представляют справочные документы об уникальных мастерах уральского кино, фотографии, избранная фильмография.
Справка "ОГ"
1993 г. - К 50-летию Свердловской киностудии Наталья Кириллова подготовила сборник статей разных лет "Кино Урала. 1943–1993. Портреты. Рецензии. Обзоры. Интервью".
2003 г. - в свет вышла книга Натальи Кирилловой "Феномен уральского кино".
2005 г. - появляется издание уральской писательницы "Классик уральского кино. Штрихи к портрету Ярополка Лапшина".
2013 г. - к 70-летию киностудии вышла книга Натальи Кирилловой "Кино Урала: от прошлого к будущему".
2015 г. - появляется издание "Ярополк Лапшин" (в серии "Жизнь замечательных уральцев" издательства "Сократ").
2016 г. - Наталья Кириллова стала лауреатом Всероссийского конкурса "Лучшая научная книга 2015 года" за монографию "Медиалогия".