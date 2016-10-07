Уральский киновед Наталья Кириллова презентует новую книгу

В Екатеринбурге в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдёт презентация книги "Уральское кино: время, судьбы, фильмы" известного киноведа и публициста Натальи Кирилловой 10 октября в 13:00, сообщает пресс-служба УрФУ.

Новая книга Натальи Кирилловой рассказывает об основных периодах развития кино на Урале, о становлении уральской киношколы, о мастерах экранного искусства (документального, игрового, научно-популярного, анимационного) и фильмах, вошедших в золотой фонд отечественной экранной культуры. Интерес представляют справочные документы об уникальных мастерах уральского кино, фотографии, избранная фильмография.

Справка "ОГ"