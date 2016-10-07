Отделение хирургии новорожденных ОДКБ №1 отметило 35-летие

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12 часов назад
Губернатор Свердловской области распилил бревно на открытии торгового центра
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге открылся торговый центр «МЕГА» — на тот момент это был самый большой ТЦ в области (его площадь составляет 127 тысяч квадратных метров).
18 часов назад
«Президент руку жмёт крепко»
Президент РФ Владимир Путин 7 октября отмечает свой 64-й день рождения. «ОГ» опросила известных на Среднем Урале людей и выяснила, что бы они пожелали в этот день главе государства, оказавшись с ним в одной компании.
21 час назад
Байкаловские поисковики нашли прах солдата-земляка
В редакцию «ОГ» обратилась 59-летняя жительница Екатеринбурга Татьяна Моденова. Всю жизнь она с родственниками считала, что её дядя Иван Львович Панкратьев, родившийся в 1916 году в селе Ларино Байкаловского района, может быть жив: в 1942 году он пропал без вести на войне.
21 час назад
Нынче в моде брадобреи
Интересное явление наблюдается в Екатеринбурге да и во всей стране: повсеместно стали появляться барбершопы. В английском языке барбер — парикмахер, цирюльник, брадобрей, в общем, а шоп на этом же языке — не только магазин, но и лавочка, салон, если хотите. Ещё одно значение слова «барбершоп» — мужской парикмахер.
21 час назад
Храм с сурдопереводом
В одной из церквей Екатеринбурга проводятся богослужения для инвалидов по слуху.
21 час назад
Нуждающимся мамам будут выдавать вещи для новорождённого
Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки— всё самое необходимое для первого года жизни малыша каждая нуждающаяся мама должна получать бесплатно. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Мамино счастье», представив сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге пилотный вариант проекта «Я родился».
6 октября 2016
Три свердловские епархии объединились
Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.
5 октября 2016
Вода из недр земных
Скважины вокруг Екатеринбурга бурят на глубину 50 метров
5 октября 2016
Дачный клозет
Как бы ни замалчивалась «туалетная тема», а близка она каждому. И садоводы нередко строительство на участке начинают именно с этого объекта.
5 октября 2016
13 свердловских учителей стали Почётными работниками общего образования РФ
Вчера в ККТ «Космос» прошёл торжественный приём, посвящённый Дню учителя. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил лучших педагогов региона с их профессиональным праздником.