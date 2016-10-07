Отделение хирургии новорожденных ОДКБ №1 отметило 35-летие

Отделение хирургии новорожденных при Областной детской больнице №1 празднует 35-летие со дня открытия.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, на Среднем Урале это медицинское подразделение появилось в 1981 году. Причём в тот момент оно стало третьим по стране: после Москвы и Санкт-Петербурга. С 1987 года это отделение возглавляет Заслуженный врач РФ Владислав Чудаков, удостоенный в 2004 году всероссийского диплома "Лучший детский врач года".