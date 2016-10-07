Екатеринбуржцы штурмуют шиномонтажки

7 октября 2016, 12:59

В преддверии похолодания автоинспекторы Свердловской области напомнили уральцам о необходимости замены летних шин на зимние. Как оказалось, екатеринбуржцы прислушались к совету сотрудников ГИБДД.

Корреспондент "ОГ" обзвонила несколько крупных шиномонтажек Екатеринбурга, чтобы попробовать записать свою машинку на смену резины и, желательно, на ближайшее время.

Так, в компании "Штудберг" на Комсомольской готовы поменять шины сегодня в 15:00, хотя могут и раньше, если клиент сможет подъехать через полчаса.

— Желающих много, — пояснил сотрудник автосервиса.

Специалисты автосервиса "Белая Башня"могут принять у себя автолюбителя только в 17:00, а сеть шиномотажных мастерских "Подкова" проводит запись автолюбителей на следующую неделю.

— Можем записать на среду на 17:00. У нас большая очередь. Также можете подъехать и подождать в очереди, — сообщили корреспонденту "ОГ" в мастерской.

На Среднем Урале в ближайшие выходные ухудшится погода. В регионе ожидается снег и гололедица на дорога.

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