Екатеринбуржцы штурмуют шиномонтажки

В преддверии похолодания автоинспекторы Свердловской области напомнили уральцам о необходимости замены летних шин на зимние. Как оказалось, екатеринбуржцы прислушались к совету сотрудников ГИБДД.

Корреспондент "ОГ" обзвонила несколько крупных шиномонтажек Екатеринбурга, чтобы попробовать записать свою машинку на смену резины и, желательно, на ближайшее время.

Так, в компании "Штудберг" на Комсомольской готовы поменять шины сегодня в 15:00, хотя могут и раньше, если клиент сможет подъехать через полчаса.

— Желающих много, — пояснил сотрудник автосервиса.

Специалисты автосервиса "Белая Башня"могут принять у себя автолюбителя только в 17:00, а сеть шиномотажных мастерских "Подкова" проводит запись автолюбителей на следующую неделю.