Владимир Хотиненко и Сергей Мирошниченко вошли в новый состав общественного совета при Министерстве культуры РФ

7 октября 2016, 12:22

Утвержден новый состав Общественного совета при Министерстве культуры РФ, в который вошли 36 человек, сообщает официальный сайт министерства культуры РФ.  

Среди прочих в обновлённый совет вошли два режиссёра, имеющих отношение к Свердловской области: это режиссёр художественного кино Владимир Хотиненко и документалист Сергей Мирошниченко.

Также в состав совета вошли вошли художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный, пианист Денис Мацуев, глава Фонда развития современного искусства Иван Демидов, , писатель, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков, директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Полный список можно посмотреть здесь. 

Ответственным секретарем назначен первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

На первом заседании нового состава Общественного совета путем открытого голосования членами совета будет выбран председатель и заместитель председателя совета.

Отбор кандидатов в члены Общественного совета России проводится на основе конкурса Общественной палатой и экспертным советом при Правительстве.

Кстати, недавно Владимир Хотиненко дал эксклюзивное интервью "Областной газете".

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