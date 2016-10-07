Детское кресло не спасло: на Полевском тракте в аварии пострадал ребёнок

Два человека, в том числе трёхлетний ребёнок, пострадали утром в пятницу, 7 октября, в страшной автоаварии. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, лобовое столкновение ВАЗ-2110 и УАЗа произошло на 53-м км автодороги Екатеринбург-Полевской. Несмотря на то, что ребёнок перевозился в специальном кресле и был пристёгнут по всем правилам, избежать травм не удалось.

- Предварительно установлено, что 6:50 утра на 53 км автодороги Екатеринбург - Полевской 25-летний водитель автомашины ВАЗ-21102, двигавшейся в сторону южной части Полевского, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 50-летнего водителя, - сообщили в отделе пропаганды ОблГИБДД. - В результате ДТП водитель "десятки" госпитализирован с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга в Центральную горбольницу Полевского. Туда же помещён и трёхлетний пассажир ВАЗа - у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Впрочем, даже серьёзная травма, полученная ребёнком в ДТП - ничто по сравнению с тем, что могло случиться, если бы он ехал без специального кресла: автомобиль получил такие повреждения, что удивительно, насколько минимальны последствия аварии для находившихся там людей. "Десятка", скорее всего, восстановлению не подлежит.

Отметим, в соответствии с Правилами дорожного движения, перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. По мнению экспертов, наиболее безопасными являются детские кресла с пятиточечными ремнями, наименее - подкладки-бустеры с адаптером штатных автомобильных ремней.