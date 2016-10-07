Октябрьский филиал МФЦ переехал в “Антей”

Филиал Многофункционального центра Свердловской области по Октябрьскому району Екатеринбурга переехал из здания на улице Карла Либнехта,2 в новый офис на седьмом этаже бизнес-центра "Антей" (улица Малышева, 53). Об этом сообщила пресс-служба МФЦ.

– Знаковым является то, что открытие новой площадки совпало с шестой годовщиной создания МФЦ в Свердловской области, – отметила директор Многофункционального центра Наталья Лунегова.

По её словам, достоинство нового офиса в том, что на одной площадке в деловом центре столицы Урала собран максимум государственных и муниципальных услуг для горожан, в том числе и для представителей малого бизнеса.