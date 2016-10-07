Куйвашев предложил изменить Устав Свердловской области

7 октября 2016, 13:03

Губернатор Евгений Куйвашев направил в Законодательное Собрание законопроект о внесении изменений в Устав Свердловской области, предполагающий укрепление вертикали власти и повышение эффективности государственного управления. Это позволит дать достойный ответ всем социально-экономическим вызовам, укрепить политический курс главы государства, обеспечить успешное исполнение «майских» указов, достичь реального повышения качества жизни уральцев.

Проект закона направлен на изменение существующей модели организации исполнительной власти Среднего Урала. Изменения по большей части касаются тех статей Устава, где прописаны полномочия губернатора и правительства Свердловской области, а также порядок его формирования.

В соответствии с проектом правительство Свердловской области состоит из губернатора и членов правительства, к которым относятся первые заместители и заместители главы региона, иные члены правительства, количество которых устанавливается губернатором. Впервые в Устав предлагается ввести норму, по которой кандидатуры первых заместителей губернатора проходят согласование в Законодательном Собрании Свердловской области.

Принятие закона "О внесении изменений в Устав Свердловской области" не потребует дополнительных бюджетных расходов, напротив – позволит сократить траты облбюджета на обеспечение деятельности правительства.

Модернизация архитектуры власти Свердловской области, предложенная Евгением Куйвашевым в соответствии с установками Президента и председателя Правительства России на повышение эффективности государственного управления, потребует значительного объема работы – необходимо будет изменить более сотни нормативно-правовых актов губернатора и правительства.

Одним из первых требует поправок закон "О правительстве Свердловской области". Данный проект документа также направлен губернатором депутатскому корпусу на рассмотрение.

Напомним, эксперты назвали этот политический шаг серьезным показателем того, что региональный лидер берет на себя всю полноту ответственности за происходящие в области процессы. При этом, отметили политологи, решение о сокращении управленческой цепочки стало возможным именно благодаря поддержке уральцев в ходе избирательной кампании, когда Евгений Куйвашев возглавил региональный список кандидатов от «Единой России» в депутаты Законодательного Собрания и получил большинство голосов свердловчан. Еще одним важным фактором для принятия стратегического решения стала проведенная губернатором консолидация элит и различных групп влияния, что позволило сформировать единую сильную команду и сместить акцент с политических аспектов на развитие экономики области.

Сейчас перед кабинетом министров поставлены серьезные задачи: предстоит продолжить работу по развитию хозяйственного комплекса области, обновлению дорожной, транспортной, энергетической инфраструктуры, развитию муниципальных образований. В центре внимания правительства по-прежнему будут задачи укрепления социального благополучия уральцев, повышения качества их жизни.

"Уверен, мы выведем Свердловскую область на новый, более высокий уровень развития. И сделаем это сообща, работая напряженно, с полной отдачей во имя благополучия уральцев", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Политика

20 часов назад

Партия Роста пошла на убыль
Партия Роста, которую в марте этого года попытались «реанимировать» из политического объединения «Правое дело» и переориентировать в сторону бизнеса, не смогла серьёзно заявить о себе на прошедших выборах.

5 октября 2016

Уральским банкам станет труднее кредитовать региональный бизнес
Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам

5 октября 2016

Президент РФ дал установки новой Госдуме и провёл кадровые изменения в Кремле
Выступая на первом заседании новой Госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил депутатам, в чём сила России

5 октября 2016

Рогозин предложил Путину сменить руководство УВЗ
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту РФ Владимиру Путину

4 октября 2016

Артёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета
На первом заседании думы Артёмовского ГО депутаты нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума прошлого созыва не смогла это сделать 14 раз.

4 октября 2016

Владимир Путин увеличил популярность российского мороженого в Китае
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров в Поднебесной

3 октября 2016

Свердловские депутаты определились с должностями в Госдуме
Завтра на первом заседании нового созыва Госдумы РФ будут приняты все кадровые решения. Руководящие посты готовятся занять два свердловских депутата: фракция «Единой России» утвердила кандидатуру Павла Крашенинникова на должность главы объединённого комитета по конституционному, гражданскому и уголовному законодательству, а бывшего министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько выдвинула на должность замглавы комитета по транспорту и строительству.

29 сентября 2016

Первое «заседание»
Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущее.

28 сентября 2016

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между УВЗ и «Альфа-банком»
Арбитражный суд Челябинской области вчера, 28 сентября, утвердил мировое соглашение по иску «Альфа-банка» к корпорации «Уралвагонзавод» по долгу. Об этом «ОГ» сообщили в суде.

27 сентября 2016

«За меня голосовали коллеги и пациенты»
Неделю назад в 35 муниципалитетах области прошли выборы в местные думы. «ОГ» спросила новых депутатов, с какими задумками они пришли в думы и успели ли включиться в рабочий процесс.

Последние новости
Что было раньше