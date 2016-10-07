Куйвашев предложил изменить Устав Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев направил в Законодательное Собрание законопроект о внесении изменений в Устав Свердловской области, предполагающий укрепление вертикали власти и повышение эффективности государственного управления. Это позволит дать достойный ответ всем социально-экономическим вызовам, укрепить политический курс главы государства, обеспечить успешное исполнение «майских» указов, достичь реального повышения качества жизни уральцев.

Проект закона направлен на изменение существующей модели организации исполнительной власти Среднего Урала. Изменения по большей части касаются тех статей Устава, где прописаны полномочия губернатора и правительства Свердловской области, а также порядок его формирования.

В соответствии с проектом правительство Свердловской области состоит из губернатора и членов правительства, к которым относятся первые заместители и заместители главы региона, иные члены правительства, количество которых устанавливается губернатором. Впервые в Устав предлагается ввести норму, по которой кандидатуры первых заместителей губернатора проходят согласование в Законодательном Собрании Свердловской области.

Принятие закона "О внесении изменений в Устав Свердловской области" не потребует дополнительных бюджетных расходов, напротив – позволит сократить траты облбюджета на обеспечение деятельности правительства.

Модернизация архитектуры власти Свердловской области, предложенная Евгением Куйвашевым в соответствии с установками Президента и председателя Правительства России на повышение эффективности государственного управления, потребует значительного объема работы – необходимо будет изменить более сотни нормативно-правовых актов губернатора и правительства.

Одним из первых требует поправок закон "О правительстве Свердловской области". Данный проект документа также направлен губернатором депутатскому корпусу на рассмотрение.

Напомним, эксперты назвали этот политический шаг серьезным показателем того, что региональный лидер берет на себя всю полноту ответственности за происходящие в области процессы. При этом, отметили политологи, решение о сокращении управленческой цепочки стало возможным именно благодаря поддержке уральцев в ходе избирательной кампании, когда Евгений Куйвашев возглавил региональный список кандидатов от «Единой России» в депутаты Законодательного Собрания и получил большинство голосов свердловчан. Еще одним важным фактором для принятия стратегического решения стала проведенная губернатором консолидация элит и различных групп влияния, что позволило сформировать единую сильную команду и сместить акцент с политических аспектов на развитие экономики области.

Сейчас перед кабинетом министров поставлены серьезные задачи: предстоит продолжить работу по развитию хозяйственного комплекса области, обновлению дорожной, транспортной, энергетической инфраструктуры, развитию муниципальных образований. В центре внимания правительства по-прежнему будут задачи укрепления социального благополучия уральцев, повышения качества их жизни.