Авария на Рефтинской ГРЭС произошла из-за отказа защитной автоматики

Причинами аварии на Рефтинской ГРЭС стали отказ защитной автоматики и допущенные персоналом ошибки. Об этом сообщает Уральское управление Ростехнадзора.

Рабочая комиссия, в которую вошли эксперты этого ведомства, закончили расследование причин инцидента на Рефтинской ГРЭС, произошедшей 22 августа. Как выяснили члены комиссии, авария случилась из-за короткого замыкания в конденсаторе связи и несрабатывания защит вследствие отказа автоматики.

— Разрушение конденсатора связи ВЛ 220 кВ Анна – Рефтинская ГРЭС произошло из-за пробоя изоляции встроенных ёмкостных элементов с возникновением электрической дуги (короткого замыкания). Авария явилась следствием отказа защитной автоматики Рефтинской ГРЭС и ошибок, допущенных персоналом станции при монтаже, наладке автоматики и управления в процессе её эксплуатации, — отмечается в заключении комиссии.

По итогам расследования эксперты разработали организационные и технические противоаварийные мероприятия, чтобы в будущем не повторился такой же инцидент.

Как писала "ОГ", авария на электростанции произошла 22 августа в 16:05. На открытом распределительном устройстве 220 кВ Рефтинской ГРЭС возникло разрушение изолятора. После срабатывания технологических защит оборудование, связанное с выдачей электроэнергии, было отключено. В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты спустя два дня после аварии запустили электростанцию на полную мощность.