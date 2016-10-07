Семь из восьми лучших концепций "Екатеринбург-Сити" предложили не уральцы

Самое высокое здание комплекса достигнет 250 метров, это выше, чем башня "Исеть". Архитекторы отмечают, что постройка хорошо впишется в архитектуру города.

Лучшую архитектурно-художественную концепцию многофункционального городского центра "Екатеринбург-Сити" предложили архитекторы ульяновской студии "Простор". Проект "Медная гора" хотя и не набрал максимального количества голосов во время зрительского голосования, но получил признание представителей профессионального сообщества, строителей, архитекторов и городских властей.

Как рассказал "ОГ" представитель архитектурной студии Кирилл Штемпель, его команда нередко участвует в подобных конкурсах. Для создания необычной концепции архитекторы приехали из Ульяновская в Екатеринбург, чтобы проникнуться духом города. Архитекторы отметили, что на правах гостей города старались очень бережно подходить к своей работе — вместо того, чтобы переносить или убирать исторические застройки, авторы проекта постарались вписать объект в уже существующую среду.

— В Екатеринбурге есть какая-то своя изюминка, и нам хотелось её сохранить, — рассказывает Кирилл. — Хотелось создать уникальный объект, чтобы люди, увидев его, понимали — это Урал. Для нас главные уральские образы — это Медная Гора, Уральский самоцвет и Каменный цветок. Мы не хотели повторять какие-то небоскрёбы вроде «Москва-Сити». Мы попытались создать единый общий комплекс с необычной формой здания. Форма, кстати, очень удачно легла на существующую застройку, сформировав при этом много интересных общественных пространств и площадей. Например, между нашим зданием и Ельцин-центром мы предлагаем убрать часть дороги под землю и сформировать между двумя зданиями площадь, где можно бы было проводить мероприятия.

Интересно, что поразить жюри-екатеринбуржцев концепцией постройки смотри не земляки, а авторы из других городов и даже стран. Из семи финалистов, которые представили свои проекты на мероприятии, проходившем в рамках международного форума высотного строительства "100+ Forum Russia", шесть было представлено архитекторами их других городов и даже стран.

Например, второе место занял проект группы архитекторов из Белоруссии (город Гомель). Композицию застройки авторы продумали так, чтобы все значимые для города здания комплекса были развернуты в сторону реки Исеть на фоне остальной застройки.

Основное назначение зданий по проекту белорусских архитекторов — различные офисы. Все остальное — это сопутствующие офисам точки общественного питания, торговли, спорта, досуга

Третье место занял проект санкт-петербургских архитекторов — разработчиков общественное пространство для комплекса "Москва-сити". По задумке авторов, всё пространство пронизано линиями, соединяющими здания и комплексы. А жемчужиной "Екатеринбург-сити" должен стать концертный зал на 2000 мест.

В проекте архитекторов из Санкт-Петербурга комплекс представлен семью башнями, высотой от 17 до 60 этажей, а также уже существующей башней "Исеть".

В числе финалистов также оказались концепции участников деловой программы форума японского архитектора Киекадзу Араи и архитектора из Барселоны Карлоса Гомеса. Самыми молодыми финалистами стали студенты 4 курса Московского архитектурного института, которые представили проект "Алая Тропа". Как отметил директор по персоналу УГМК Холдинга Виктор Олюнин, на конкурс намерено привлекались не только прославленные архитекторы, но и начинающие специалисты — в поисках «свежего» взгляда.

Приз зрительских симпатий получил проект авторского коллектива из Перми, который набрал более 1000 голосов из 4500.

Проект предполагает создание общественного пространства круглосуточного и круглогодичного использования

— Принципиальная черта нашего объекта — возможность разместить в рамках комплекса «новую городскую площадь», чтобы различные мероприятия, концерты и празднование Дня города можно было проводить там, — отметил представитель авторской команды Алексей Осколков. — "Площадь" можно заранее оснастить инженерным оборудованием, коммуникациями, биотуалетами. Чтобы при необходимости провести мероприятие оставалось установить только сцену.

Как отметили представители жюри, на конкурс более 150 заявок, после чего число участников было сокращено до 43.

— Проекты поступали с разной степенью проработки и детализации. Хотелось найти клад, чтобы на конкурс поступил проект, который хочется брать и реализовывать, но таких проектов, к сожалению, не поступило. Поэтому жюри конкурса поставило перед собой задачу — найти самые интересные идеи, которые лягут в окончательный проект комплекса "Екатеринбург-Сити", — отметил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.