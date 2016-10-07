Владимир Маркин официально освобождён от должности в СКР

Президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя управления Следственного комитета РФ по взаимодействию со СМИ генерал-майора юстиции Владимира Маркина. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом глава государства произвёл ещё несколько увольнений и назначений российских высокопоставленных силовиков, в том числе - уволил прокурора Крыма Наталью Поклонскую в связи с избранием в Государственную думу РФ.

Напомним, Владимир Маркин заявил о предстоящей отставке сам в конце сентября. По словам Маркина, его миссия в ведомстве выполнена и пришла пора попробовать себя на новом поприще. Как сообщалось ранее, наиболее вероятно, что отставной генерал займёт пост директора по связям с общественностью в Русгидро.