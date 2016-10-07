Путин освободил Поклонскую от должности прокурора Крыма
7 октября 2016, 14:03
Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора республики Крым Наталью Поклонскую. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
— Освободить от занимаемой должности Поклонскую Наталью Владимировну, прокурора Республики Крым, — сообщается в документе.
Примечательно, этим же указом Владимир Путин освободил от занимаемой должности руководителя управления Следственного комитета РФ по взаимодействию со СМИ генерал-майора юстиции Владимира Маркина.
Напомним, по итогам избирательной кампании - 2016 Наталья Поклонская была избрана депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия". Поклонская возглавляла надзорное ведомство Крыма с марта 2014 года.
Фото: vk.com/natalya_poklonskaya