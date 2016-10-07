10 октября. 12:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая психическому и психологическому состоянию свердловчан.

В пресс-конференции примут участие:

Главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк

Главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции: