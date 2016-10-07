Пресс-конференция, посвящённая психическому и психологическому состоянию свердловчан

7 октября 2016, 14:00

10 октября. 12:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая психическому и психологическому состоянию свердловчан.

В пресс-конференции примут участие:

  • Главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк
  • Главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:

  • Как эксперты оценивают психическое здоровье свердловчан сегодня?
  • Как на психическое и психологическое состояние людей влияют выборы, кризисные явления, сезонные изменения? Какие тенденции отмечают эксперты?
  • Чувствуется ли кризис: каково сегодня психоэмоциональное состояние людей?
  • Многие ли обращаются за профессиональной помощью? Какая поддержка в каких жизненных ситуациях сегодня наиболее востребована?
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