Пресс-конференция, посвящённая психическому и психологическому состоянию свердловчан
7 октября 2016, 14:00
10 октября. 12:00. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая психическому и психологическому состоянию свердловчан.
В пресс-конференции примут участие:
- Главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк
- Главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.
Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:
- Как эксперты оценивают психическое здоровье свердловчан сегодня?
- Как на психическое и психологическое состояние людей влияют выборы, кризисные явления, сезонные изменения? Какие тенденции отмечают эксперты?
- Чувствуется ли кризис: каково сегодня психоэмоциональное состояние людей?
- Многие ли обращаются за профессиональной помощью? Какая поддержка в каких жизненных ситуациях сегодня наиболее востребована?
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