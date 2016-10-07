С показа "Уралмаш-GО" стартует серия документальных спектаклей о районах Екатеринбурга

Премьера спектакля-променад "Уралмаш-GO" пройдёт 9 октября в 17:30 и 19:00 в ЦК "Орджоникидзевский", сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга. Постановка рассказывает реальные истории жителей Уралмаша.

Команда Музея истории Екатеринбурга в течение года исследовала Уралмаш и взяла более 50 интервью. Пьесу написала известный уральский драматург Полина Бородина (автор спектакля "Башлачёв. Свердловск-Ленинград и назад"), превратил слова из интервью в спектакль режиссёр Дмитрий Зимин (недавно поставил на сцене Театра драмы "Отцов и детей" на новый лад), "голосами" жителей микрорайона выступят артисты молодёжных театров: "Галёрка", "O.C.T" и "Молодой театр".

"Жанр "спектакль-променад" отличается тем, что зрители будут постоянно взаимодействовать между собой и с актёрами, путешествуя по комнатам здания ЦК "Орджоникидзевский", словно по улицам микрорайона, и знакомиться с известными людьми и реальными историями жителей Уралмаша. В сюжете пьесы развиваются три линии истории микрорайона: инженерная, криминальная, культурная. Основная наша цель - перезапустить историю Уралмаша, который многим жителям кажется серым и непривлекательным. В основу сценария положена популярная сегодня игра, поэтому мы назвали спектакль-прогулку "Уралмаш-GО". Мы запускаем серию таких документальных пьес, возможно следующий наш проект представит ВИЗ или Эльмаш, - рассказал "ОГ" директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Добавим, следующие показы "Уралмаш-GО" пройдут 16 октября в ЦК "Орджоникидзевский" в 17:00, 22 октября и 1 ноября в 19:00 в Музее истории Екатеринбурга.