В екатеринбургском госпитале ветеранов войн проведут уникальную хирургическую операцию

7 октября 2016, 14:06

10 октября.09:00. Впервые в истории Уральской медицины на базе травматолого-ортопедического отделения Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн состоится уникальная хирургическая малоинвазивная операция – эндопротезирование тазобедренного сустава малым доступом.

Демонстрационный мастер-класс и операцию будет проводить Андрей Корыткин – кандидат медицинских наук, заведующий отделением ФГБУ "ПФМИЦ" Минздрава России, Нижний  Новгород.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Соболева, 29.

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