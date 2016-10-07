В екатеринбургском госпитале ветеранов войн проведут уникальную хирургическую операцию

10 октября.09:00. Впервые в истории Уральской медицины на базе травматолого-ортопедического отделения Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн состоится уникальная хирургическая малоинвазивная операция – эндопротезирование тазобедренного сустава малым доступом.

Демонстрационный мастер-класс и операцию будет проводить Андрей Корыткин – кандидат медицинских наук, заведующий отделением ФГБУ "ПФМИЦ" Минздрава России, Нижний Новгород.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Соболева, 29.