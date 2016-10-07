Президент Колумбии получил Премию мира

Нобелевская премия мира 2016 года присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Награду глава государства получил за предпринятые усилия по прекращению в Колумбии гражданской войны, которая длилась более полувека.

Добавим, Хуан Мануэль Сантос стал президентом Колумбии в 2010 году. Незадолго до вручения ему Нобелевской премии мира, 26 сентября 2016 года, он подписал с партизанской группировкой договор, который положил конец вооружённому конфликту в стране.

Фото: twitter.com/juanmansantos