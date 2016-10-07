Диссертацию Мединского не будут разбирать в УрФУ

7 октября 2016, 14:42

Глава российского Минкульта Владимир Мединский не приедет в Екатеринбург на заседание диссертационного совета по историческим наукам Уральского федерального университета. Более того, научность диссертации министра вообще не будет рассматриваться - как сообщили "Областной газете" в УрФУ, Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки РФ отозвала своё заявление.

- Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала заявление об аннулировании учёной степени Владимира Мединского, - рассказал корреспонденту "ОГ" официальный представитель УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Ранее председатель ВАК Владимир Филиппов заявил журналистам федеральных СМИ о том, что заявление отозвано в связи с истечением двухмесячного срока нахождения заявления в данном диссертационном совете.

Между тем, ещё накануне в Министерстве культуры РФ подтверждали: Владимир Мединский лично намерен прибыть в Екатеринбург и ответить на вопросы оппонентов. 

Несостоявшееся заседание диссовета в УрФУ. Фото: © Павел Ворожцов

Напомним, назначенное на 4 октября заседание диссовета по вопросу научности докторской работы министра не состоялось из-за неявки автора - он находился в служебной командировке в Казахстане и не смог явиться лично, о чём известил письмом. Члены совета проголосовали за перенос заседания - его должны провести в течение двух месяцев. Как сообщалось ранее, в случае если Владимир Мединский не явится и в этот раз, вопрос о научности работы будет решаться уже без него.

Ранее сообщалось, что докторская диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва), вызвала вопросы у некоторых представителей научного сообщества. Впрочем, с этой точкой зрения согласны далеко не все: эксперты уверены, что претензии к министру необоснованны.

Сам глава минкульта ранее заявил журналистам, что считает ситуацию вокруг его диссертации "доносом", написанным "в лучших традициях лысенковщины".

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