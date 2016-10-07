УЗГА предложил свердловским заводам изготовить продукции на 1,5 млрд рублей
7 октября 2016, 14:45
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предложил заводам Свердловской области выполнить для него заказы на 1,5 млрд рублей.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, речь идёт об изготовлении компонентов для двигателей к самолётам, которые производит УЗГА.
– Сегодня мы эти компоненты покупаем за пределами Свердловской области, – пояснил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха.
Для того, чтобы найти исполнителей таких заказов на территории Среднего Урала глава регионального минпромнауки Сергей Пересторонин организовал встречу руководства УЗГА с представителями тридцати свердловских заводов. По его словам, федеральная власть поставила перед нашим регионом задачу ускорить развитие моторостроения и авиастроения.
– Договорённости по данному вопросу были достигнуты между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Нам нельзя не выполнить заказ, который получил Уральский завод гражданской авиации, – отметил Сергей Пересторонин.