УЗГА предложил свердловским заводам изготовить продукции на 1,5 млрд рублей

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предложил заводам Свердловской области выполнить для него заказы на 1,5 млрд рублей.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, речь идёт об изготовлении компонентов для двигателей к самолётам, которые производит УЗГА.

– Сегодня мы эти компоненты покупаем за пределами Свердловской области, – пояснил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха.

Для того, чтобы найти исполнителей таких заказов на территории Среднего Урала глава регионального минпромнауки Сергей Пересторонин организовал встречу руководства УЗГА с представителями тридцати свердловских заводов. По его словам, федеральная власть поставила перед нашим регионом задачу ускорить развитие моторостроения и авиастроения.