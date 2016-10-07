Елена Чечунова возглавила фракцию "ЕР" в региональном парламенте
7 октября 2016, 15:12
Сегодня на организационном собрании фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова вновь избрана руководителем этой фракции. В этом заседании принимал участие губернатор Евгений Куйвашев.
Об этом сообщает пресс-служба "ЕР", на пост лидера единороссов в региональном парламенте были выдвинуты два кандидата – Елена Чечунова и Михаил Клименко. Большинство депутатов отдало свои голоса за Елену Чечунову.
Напомним, она возглавляла фракцию "ЕР" в прошлом созыве Законодательного собрания Свердловской области.
– В нынешнем созыве Заксобрания фракция "ЕР" значительно укрепилась – у нас 36 депутатов. Это большинство, которое способно решать любые задачи, – прокомментировала Елена Чечунова.