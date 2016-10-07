Елена Чечунова возглавила фракцию "ЕР" в региональном парламенте

Сегодня на организационном собрании фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова вновь избрана руководителем этой фракции. В этом заседании принимал участие губернатор Евгений Куйвашев.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕР", на пост лидера единороссов в региональном парламенте были выдвинуты два кандидата – Елена Чечунова и Михаил Клименко. Большинство депутатов отдало свои голоса за Елену Чечунову.

Напомним, она возглавляла фракцию "ЕР" в прошлом созыве Законодательного собрания Свердловской области.