Российские военные могут вернуться на Кубу и во Вьетнам

Возможность возвращения постоянного российского военного присутствия во Вьетнаме и на Кубе в настоящее время рассматривается Министерством обороны РФ. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков на выступлении в Государственной думе, в ходе поднятого депутатами обсуждения, сообщает "Российская газета".

Заседание Госдумы было посвящено вопросам ратификации соглашения о бессрочном размещении российской авиационной группы на территории Сирии.

- Вопрос правильный. Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему, - прокомментировал замминистра предложение депутатов восстановить военные базы во Вьетнаме и на Кубе.

Отметим, военно-морская база во вьетнамском Камрани и станция радиоэлектронной разведки в кубинском Лурдесе действовали до 2001 года. В 2011-13 году между Россией и Вьетнамом был заключён ряд соглашений, в сответствии с которыми в Камрани начал работу российский Пункт материально-технического обеспечения ВМФ - там проходят обслуживание российские подлодки. Кроме того, на аэродроме Камрани проходят обслуживание и заправку и воздушные танкеры Ил-78.

Что касается станции в Лурдесе, то ещё летом 2014 года президент Владимир Путин ответил на вопрос о планах восстановления базы отрицательно.