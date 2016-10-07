Ельцин сыграет против сборной России по футболу

7 октября 2016, 15:32

В воскресенье сборная России по футболу проведёт товарищеский матч против команды Коста-Рики. Игра пройдёт на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". 

Примечательно, что в составе сборной Коста-Рики прилетел футболист, названный в честь первого президента России Бориса Ельцина. Если быть точнее, то его зовут Ельцин Игнасио Техеда Вальверде

В составе национальной сборной России произошли кадровые изменения: из-за травм из состава были отзаявлены голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и экс-форвард "Урала" Федор Смолов, ныне выступающий за "Краснодар". Вместо них к контрольному матчу готовятся вратарь "Анжи" Александр Беленов и нападающий ЦСКА, проводящий нынешний сезон в аренде в московском "Динамо", Кирилл Панченко

Также в Краснодаре находятся два воспитанника свердловского футбола: уроженец Каменск-Уральского Игорь Смольников и тагильчанин Олег Шатов. Помимо этого, главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на товарищеский матч ещё одного экс-футболиста "Урала" Александра Ерохина, ныне защищающего цвета "Ростова". 

Напомним, что встреча Россия - Коста-Рика состоится 9 октября. Прямая трансляция начнётся на "Первом канале" в 18:00 по уральскому времени. 

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