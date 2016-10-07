Губернатор выдвинул Людмилу Бабушкину на пост спикера регионального парламента

На проходящем сегодня втором этапе XXIX Конференции Свердловского регионального отделения "Единой России" губернатор Евгений Куйвашев предложил Людмилу Бабушкину на пост председателя Законодательного собрания Свердловской области.

Напомним, Людмила Бабушкина входит во фракцию "ЕР". Она избрана в региональный парламент как депутат-одномандатник. Людмила Бабушкина была председателем Законодательного собрания Свердловской области прошлого созыва.

Если предложение главы региона сегодня поддержат единороссы, собравшиеся на конференцию, то кандидатура Людмилы Бабушкиной будет вынесена на голосование в ходе первого заседания регионального парламента, которое состоится 11 октября.