Визовый центр Испании продолжит работу в Екатеринбурге

Визовый центр Испании в Екатеринбурге продолжит работу. Об этом "ОГ" рассказали в колл-центре компании VFS.Global, которая обслуживает визовые центры Королевства в России.

Ранее появилась информация о том, что российских городах с 11 октября закрываются все визовые центры. Однако сегодня ситуация изменилась.