Визовый центр Испании продолжит работу в Екатеринбурге

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16 часов назад
Губернатор Свердловской области распилил бревно на открытии торгового центра
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге открылся торговый центр «МЕГА» — на тот момент это был самый большой ТЦ в области (его площадь составляет 127 тысяч квадратных метров).
22 часа назад
«Президент руку жмёт крепко»
Президент РФ Владимир Путин 7 октября отмечает свой 64-й день рождения. «ОГ» опросила известных на Среднем Урале людей и выяснила, что бы они пожелали в этот день главе государства, оказавшись с ним в одной компании.
6 октября 2016
Байкаловские поисковики нашли прах солдата-земляка
В редакцию «ОГ» обратилась 59-летняя жительница Екатеринбурга Татьяна Моденова. Всю жизнь она с родственниками считала, что её дядя Иван Львович Панкратьев, родившийся в 1916 году в селе Ларино Байкаловского района, может быть жив: в 1942 году он пропал без вести на войне.
6 октября 2016
Нынче в моде брадобреи
Интересное явление наблюдается в Екатеринбурге да и во всей стране: повсеместно стали появляться барбершопы. В английском языке барбер — парикмахер, цирюльник, брадобрей, в общем, а шоп на этом же языке — не только магазин, но и лавочка, салон, если хотите. Ещё одно значение слова «барбершоп» — мужской парикмахер.
6 октября 2016
Храм с сурдопереводом
В одной из церквей Екатеринбурга проводятся богослужения для инвалидов по слуху.
6 октября 2016
Нуждающимся мамам будут выдавать вещи для новорождённого
Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки— всё самое необходимое для первого года жизни малыша каждая нуждающаяся мама должна получать бесплатно. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Мамино счастье», представив сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге пилотный вариант проекта «Я родился».
6 октября 2016
Три свердловские епархии объединились
Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.
5 октября 2016
Вода из недр земных
Скважины вокруг Екатеринбурга бурят на глубину 50 метров
5 октября 2016
Дачный клозет
Как бы ни замалчивалась «туалетная тема», а близка она каждому. И садоводы нередко строительство на участке начинают именно с этого объекта.
5 октября 2016
13 свердловских учителей стали Почётными работниками общего образования РФ
Вчера в ККТ «Космос» прошёл торжественный приём, посвящённый Дню учителя. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил лучших педагогов региона с их профессиональным праздником.