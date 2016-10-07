Суд Екатеринбурга рассмотрит дело застройщика, который возвёл дома на землях ИЖС

10 октября.11:00. В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга начнется процесс по делу о незаконном строительстве многоэтажных жилых домов на землях ИЖС. На скамье подсудимых застройщик Влавдимир Воробьёв.

Органами предварительного следствия Воробьёв обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, причинении крупного ущерба гражданам, а также в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, и в отмывании денежных средств в особо крупном размере.