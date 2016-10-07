10 октября. 12:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая открытию Первой уральской триеннале декоративного искусства.

Министр культуры Свердловской области Павел Креков, директор института изобразительных искусств Софья Хабибуллина, член Союза художников Республики Казахстан, автор персональных выставок и вернисажей современных авторских гобеленов в городах Казахстана и России Малик Муканов, председатель Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Василиса Портнова, куратор Первой уральской триеннале декоративного искусства Елизавета Манерова расскажут о формах работы с одаренными детьми, о состоянии декоративного искусства и различных видах творчества, представленных на триеннале, информируют о цикле выставок и программе международного конкурсного проекта.