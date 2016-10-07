Территорию парка Коммунаров благоустроят к ЧМ-2018

Сегодня на заседании архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга администрация города объявила конкурс на разработку концепции благоустройства рекреационной зоны на месте парка Коммунаров в районе Дворца молодёжи. Сроки проведения конкурса – с 10 октября по 25 декабря 2016 года.

Как отметил на заседании главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, сейчас нет общей идеи связи всех парковых территорий.

- Есть потребность разработать некую идеологию. Здесь будет находится самый большой в городе парк, поскольку здесь пройдут все гостевые маршруты, связанные с движением болельщиков и гостей города во время проведения чемпионата мира по футболу, - заявил он.