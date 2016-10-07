Свердловские единороссы поздравили Владимира Путина с 64-летием

Свердловские единороссы поздравили Президента России Владимира Путина с 64-летием. Об этом сообщила пресс-служба "ЕР".

– Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите самые искренние поздравления с Днём рождения от нашего 55-тысячного Свердловского отделения "Единой России"! Для всех россиян Вы является примером ответственного служения своей стране, примером истинного патриота, направляющего все силы, умения, знания и опыт на благо своего Отечества и его граждан! – зачитал поздравительную телеграмму секретарь регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий на втором этапе XXIX Конференции Свердловского регионального отделения "ЕР".

Напомним, самый главный вопрос, обсуждаемый сейчас на этой партконференции, – выдвижение кандидатуры на пост спикера регионального парламента.