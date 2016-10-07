В Ельцин-центре пройдёт круглый стол об уральском андеграундном искусстве 80-х
7 октября 2016, 16:26
8 октября. 15:00. В Ельцин-центре пройдёт круглый стол об уральском андеграундном искусстве 80-х театральной лаборатории "Уральский подпол".
Спикеры расскажут, почему в восьмидесятые уральский промышленный город стал столицей андеграунда и познакомят с театральной лабораторией "Уральский подпол", спектакли которой пройдут в Ельцин-Центре 15 октября.
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